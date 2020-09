Postão da Cruzeiro e HPS ganham espaços montados pelo Arquitetos Voluntários

O coletivo Arquitetos Voluntários - Hack for Brazil Covid-19 finalizou mais dois ambientes em Porto Alegre. O Hospital de Pronto Socorro (HPS) e o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) ganharam espaços de descompressão para quem atua na linha de frente da pandemia. No HPS, o projeto teve apoio do ídolo da torcida do Inter D’alessandro. A reforma atingiu acolhimento de familiares, salas de estar dos funcionários e dormitórios de enfermeiros em UTIs. A arquiteta do projeto do HPS, Alyne Pillar Nunes, destacou o efeito das obras de arte. “Criamos um ambiente colorido e descontraído", diz Alyne. No PACS, a arquiteta Cecília Pozza fez a mudança em um espaço externo. “O ambiente é um poço de luz coberto. Junto revitalizamos a área de desparamentação da Covid. “Quisemos trazer arte, cor e vida para os profissionais que estão na batalha da pandemia", destaca Cecília (foto). O coletivo já entregou outras ações - na emergência pediátrica doe na emergência do Hospital Conceição