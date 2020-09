Quase 400 baleias morrem encalhadas no sul da Austrália

Quase 400 baleias-piloto morreram encalhadas na baía da Tasmânia, no sul da Austrália. Apesar das tentativas de salvamento de biólogos e voluntários, 380 animais perderam a vida na areia da praia, segundo o Departamento de Parques e Vida Silvestre da Tasmânia. Outros 30 cetáceos continuam vivos e 50 puderam ser libertos de um banco de areia e devolvidos ao mar, com a ajuda de barcos equipados para guiar os mamíferos. De acordo com as equipes de resgate, é o pior incidente do tipo registrado na Tasmânia. As buscas seguem procurando por mais animais que estejam precisando de resgate na região. As causas ainda são investigadas, mas uma hipótese levantada pelos pesquisadores é de que o grupo tenha se afastado do itinerário ou mudado de rota seguindo alguma baleia desorientada.