Presidente da Bielorrússia presta juramento em cerimônia surpresa e oposição protesta

O líder bielorrússo Alexander Lukashenko prestou juramento para o sexto mandato (foto) em cerimônia surpresa nesta quarta-feira (23). Nenhum anúncio foi feito antes do evento, o que tomou jornalistas e a oposição de surpresa. A cerimônia foi divulgada pela agência oficial Belta e pela presidência após a conclusão. Lukashenko governa desde 1994 e ganhou, mais uma vez, as eleições presidenciais em agosto deste ano. No entanto,- muitas figuras importantes do movimentodo país. Desde então,na Bielorrússia, em uma tentativa de derrubar o líder e convocar. Asgeralmente envolvem violência e múltiplas prisões da oposição. Nesta quarta, milhares de pessoas se reuniram no centro de Minsk em protesto à posse. De acordo com a AFP, a polícia antidistúrbios reagiu com canhões de água, e dezenas de manifestantes foram detidos.