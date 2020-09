Desativada há oito anos, Estação Férrea de Farroupilha é revitalizada

As obras de restauração da antiga Estação Férrea Nova Vicenza, no município gaúcho de Farroupilha, devem ser concluídas em novembro. Popularmente conhecida por Estação Férrea de Farroupilha, ela ficou desativada por oito anos. Com a reforma, a estrutura contará com memorial, biblioteca, espaço gastronômico e centro de atendimento ao turista. O projeto é uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município, com recursos das leis de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul (Pró-cultura/RS-LIC) e Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet). O investimento soma aproximadamente R$ 1,2 milhão, sendo R$ 1 milhão custeado por captações federal, estadual e municipal. A obra teve início em fevereiro deste ano.