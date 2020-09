Herói da Revolução Farroupilha é chamado de escravista em colagem em placa de rua

Sob o mote "Chega de homenagear racistas", a tradicional data de 20 de setembro, que celebra a Revolução Farroupilha (1835-1845), foi vista com outros olhos no último sábado (19). Na esteira do revisionismo histórico, disseminado pelo mundo para reforçar a luta contra o racismo, o grupo ativista Afronte RS colou na placa com o nome da avenida Bento Gonçalves, na esquina com a avenida Princesa Isabel (foto), dizeres colocando em xeque a imagem do militar que foi um dos líderes dos rebeldes rio-grandenses. Com os dizeres "Escravista. Enganava os negros. Prometia Liberdade aos negros de seus inimigos, mas nunca libertou 'os seus'", o grupo reivindica maior respeito à história e à cultura negra do sul do Brasil. A estátua de Bento Gonçalves, localizada no canteiro central da avenida João Pessoa, também foi renomeada pelo grupo, além da placa com o nome da rua General Canabarro, outro militar muito popular no movimento.