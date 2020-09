Torcedores do Inter usam barco para dar apoio ao time antes do Grenal 427

Com faixas, bandeiras, sinalizadores, instrumentos musicais e os cânticos clássicos do time, integrantes da torcida organizada Guarda Popular do Internacional utilizaram um barco para acompanhar do Lago Guaíba o penúltimo treino, o segundo clássico da competição. A embarcação 'atracou' perto do CT Parque Gigante, nesta segunda- feira (21), onde o técnico Eduardo Coudet comandava a preparação. Sem vencer a nove Grenais, o Colorado aposta na força da torcida, mesmo a distância, já que o jogo não terá público. Caso vença, o Inter praticamente assegura a vaga na próxima fase. Os jogadores retribuíram o carinho com aplausos. O último treino antes do clássico está marcado para a tarde desta terça-feira (22). O clássico será disputado na quarta-feira (23), às 21h30min no estádio Beira-Rio.