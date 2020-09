Proximidade da primavera já colore os parques da capital gaúcha

Oficialmente, a primavera só começa na próxima terça-feira, dia 22 de setembro, mas a sua chegada já é visível nas ruas de Porto Alegre. O colorido das flores já muda a paisagem de pontos tradicionais da capital gaúcha, como o parque da Redenção (foto),. Além da presença das flores, a estação deve ter chuvas abaixo da média e temperaturas mais elevadas em grande parte da Região Sul, conforme prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A atuação de sistemas frontais, porém, ainda poderão provocar queda nos termômetros, principalmente no nordeste do Rio Grande do Sul. Os primeiros dias da primavera ainda têm características de inverno, e por isso a semana ainda deve ter frio no Rio Grande do Sul, com previsão de geada em algumas regiões, segundo a MetSul Meteorologia.