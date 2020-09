Profissionais do Imesf fazem ato de um ano das demissões em Porto Alegre

Profissionais de saúde ligados ao Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf), que chegou a ter a, marcaram, nesta quinta-feira (17) em Porto Alegre, um ano do anúncio de. Em ato em frente ao Paço Municipal, Sindisaúde, Sindicato dos Enfermeiros e a categoria fizeram críticas ao prefeito Nelson Marchezan Júnior. Com máscara, que cumpre regra da pandemia, cartazes chamavam "Marchezan-limão", em alusão à frase usada por Marchezan, logo que fez a notificação das dispensas de 1.840 pessoas e necessidade de extinção do Imesf, de que teria de fazer do "limão (decisão do Supremo) uma limonada", para manter o atendimento.. Ações judiciais tramitam nase Federal. O presidente do Sindisaúde, Julio Jesiel, diz que 1.350 funcionários ainda atuam - só saiu quem pediu -, e defende a absorção do quadro pelo município. Termo de ajustamento de conduta impede a terceirização da assistência.