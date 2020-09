PRF e Brigada Militar apreendem grande quantidade de agrotóxicos em Lajeado

Grande quantidade de agrotóxicos estrangeiros e proibidos no Brasil foram apreendidos em Lajeado, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) na tarde desta quarta-feira (16), em ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Brigada Militar (BM). Após o recebimento de informações do serviço de inteligência, os policiais tentaram abordar um motorista (foto) na entrada da cidade. Emplacado em Guaporé, o veículo vinha da RS-130 e não obedeceu à ordem de parada. A PRF relata que o motorista tentou fugir pelo acostamento, quase atropelando policiais à frente. O veículo foi acompanhado até parar em uma área próxima à mata. O condutor tentou fugir a pé, mas foi logo interceptado e preso em flagrante por contrabando. O homem tem 30 anos e é morador de Vale Real, segundo a PRF. Ele foi encaminhado à Polícia Federal de Santa Cruz do Sul, assim como o carro e os agrotóxicos.