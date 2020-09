Auditório Araújo Vianna vira palco de show-teste em Porto Alegre

Máscara obrigatória, plateia espaçada, aferição da temperatura na chegada e muito álcool em gel. Esses foram alguns dos protocolos adotados no. O Auditório Araújo Viana foi o local escolhido para o evento, que contou com a apresentação de Serginho Moah. Apenas 400 pessoas ocupavam a plateia, que tem capacidade para até 3 mil pessoas sentadas. Para marcar o espaço que seria dedicado ao público, foram colocados 1.100 balões amarelos nas cadeiras do auditório. O espetáculo em caráter experimental apresentou protocolos para a retomada dos show e convenções no Estado, para uma realidade que deve ficar até que se tenha uma cura ou vacina para a Covid-19. O setor de eventos espera retomada em outubro. A ideia é que ao menos as regiões de bandeira laranja possam retomar os eventos aos poucos.