Chama Crioula é acesa e inicia Semana Farroupilha, que este ano será comemorada online

A Chama Crioula, tradicional símbolo do tradicionalismo gaúcho, chegou ao Palácio Piratini nesta segunda-feira (14), marcando o início da Semana Farroupilha no Rio Grande Sul. A centelha foi acesa pela manhã próximo ao cipreste histórico, em frente ao casarão de Gomes Jardim, no município de Guaíba. Pela primeira vez na história, a chama percorreu o mesmo trajeto feito pelos Farroupilhas em 1835 e cruzou as águas do Guaíba. Passou pelas ruas de Porto Alegre, conduzida por cavaleiros tradicionalistas, passando pelo Paço Municipal e pela Assembleia Legislativa. O governador Eduardo Leite recebeu a chama no Palácio Piratini (foto) pela manhã e oficializou o início dos festejos da Revolução Farroupilha. A centelha ficará no local até o dia 20 de setembro, último dia de celebrações. Em razão da pandemia, a