Supermercado limita compra de óleo de soja com preço de quase R$ 6,00

Já que o preço do óleo de soja parece não ter limite, redes de supermercado estão limitando o número do produto que pode ser comprado por consumidor. Na filial do Nacional, da rede BIG (ex-Walmart), no bairro Santana, frequentadores se deparam com o cartaz fixado na gôndola, de forma bem visível e com o aviso: "Óleo de soja - limite de 12 unidades para compra". Recado dado, o jeito é descobrir se vale a pena arranjar dinheiro para levar o limite, pois cada frasco está a R$ 5,79.. Em agosto, o item subiu 21,15% ante julho, segundo a pesquisa da cesta básica do Dieese em Porto Alegre. Foi um dos componentes que mais subiram, ficando em segundo lugar, atrás do tomate, com alta de 21,3%. O arroz é o terceiro da lista, com alta de 18%. No mesmo súper, outro alimento com cota para comprar é o leite longa vida, com 12 unidades por cliente. A marca em oferta custava R$ 3,39 por litro. O leite também tem tido elevação, de quase 5% no mês passado.