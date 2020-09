Filas se repetem em lojas da rede Dia que vai fechar em Porto Alegre

O sábado (12) voltou ada rede Dia em Porto Alegre, que. Moradores do bairro Partenon encararam a espera na calçada, no lado de fora da filial da rede na avenida Bento Gonçalves. A loja estava aparentemente fechada, mas os consumidores disseram que o segurança estava controlando o fluxo, limitando a entrada, até porque as regras do distanciamento social impedem aglomeração. Os descontos superam os 50% em muitos itens. Na quinta-feira (10), oflagrou grande movimento na loja na rua Vicente da Fontoura, no bairro Santana. As pessoas saíam carregadas com sacolas de itens de limpeza, alimentos até frios. Funcionários informam que os supermercados da rede espanhola ficarão abertos até terem produtos.