Prefeitura aprende duas toneladas de alimentos vendidos por ambulantes no Centro de Porto Alegre

A retomada de atividades no Centro de Porto Alegre reaqueceu a venda de ambulantes. A fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Guarda Municipal voltaram ás ruas para impedir a comercialização informal. Na manhã desta sexta-feira (11), uma operação apreendeu duas toneladas de frutas e verduras que não teriam procedência, segundo a pasta. As apreensões somam 17 toneladas de alimentos desde março, no começo da pandemia do novo coronavírus, informou a prefeitura, por nota. As cargas apreendidas são doadas para entidades assistenciais. Além de coibir o comércio informal, a SMDE diz que as medidas buscam liberar espaços públicos que ficam obstruídos com a venda. este ano já foram recolhidos mais de 50 mil artigos, entre eletrônicos, alimentos, óculos, cigarros e outros produtos sem procedência, completa a nota.