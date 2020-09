Drone ajudará Guarda Municipal de Porto Alegre em ações de combate à criminalidade

Para possibilitar maior agilidade às ações de combate à criminalidade em Porto Alegre, principalmente nas áreas de praças e parques, a Guarda Municipal passou a contar com a ajuda de um drone. Nesta quinta-feira (10), integrantes do Grupo Aéreo e Precursoria (GAP), composto por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) recebem treinamento para uso do equipamento. A simulação de uma abordagem com a utilização do drone foi feita na sede da Romu, localizada no bairro Rio Branco. Segundo a corporação, o aparelho irá colaborar nas ações e dar apoio ao trabalho de inteligência, monitoramento e acompanhamento de operações.