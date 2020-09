Porto Alegre já tem 15 relógios de rua com wi-fi de graça

Os relógios com marcação de hora e temperatura estão voltando aos poucos à cena de Porto Alegre. E a novidade é que vem agora com wi-fi para acesso liberado. Nesta semana, o número chegou a 15 tótens, como avenida Ipiranga, próximo à Pucrs (foto), e outras avenidas: Goethe, Loureiro da Silva, Salgado Filho, Edvaldo Pereira Paiva e Independência. Os locais seguem um cronograma definido entre a prefeitura e a empresa Clear Channel, que será responsável pelos relógios por 20 anos. Até janeiro de 2022, 168 equipamentos terão de estar operando. Os novos relógios têm ainda medidores de radiação, painel de mensagens, câmeras de alta definição e tecnologia para reconhecer as placas de veículos dentro do cercamento eletrônico da cidade. Odo mobiliário urbano. O município receberá R$ 81,7 milhões da Clear Channel, com custo de instalação estimado de R$ 11 milhões, informou a prefeitura.