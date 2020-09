Apoiadores de Trump se juntam em barcos para demonstrar apoio ao presidente

No Dia do Trabalho dos Estados Unidos (Labour Day), comemorado em 7 de setembro, apoiadores do presidente Donald Trump lotaram as águas do Condado de Palm Beach, na Flórida, estado no qual o republicano saiu vencedor em 2016. O evento aconteceu mesmo após a prisão na semana passada de seu principal organizador, que chegou a fazer ameaças de matar alguém. "Nós queremos manter a América grande de novo, e ele (Trump) é o único que pode recuperar a economia", disse um dos apoiadores durante a parada para a rede de televisão CBS. Entre os presentes, estava Donald Trump Jr., filho do atual presidente. As eleições serão realizadas no dia 3 de novembro.O primeiro debate entre os dois candidatos está marcado para 29 de setembro.