Bingo no Centro de Porto Alegre é o quinto interditado desde o início da pandemia

Agentes da Guarda Municipal de Porto Alegre interditaram nesta terça-feira (8) a quinta casa de bingo na Capital desde o início da pandemia do coronavírus, em março deste ano. O estabelecimento flagrado fica na rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro Histórico de Porto Alegre. Segundo a prefeitura, cerca de 40 pessoas estavam no local no momento da operação, entre funcionários e clientes. Todos foram encaminhados para a 17ª Delegacia de Polícia. Os agentes chegaram até o local após denúncia feita pelo telefone 153. No fim de semana,da Capital e dez pessoas foram autuadas. Os demais bingos clandestinos interditados pela fiscalização ficavame na avenida Princesa Isabel.