Feira Ecológica do Bom Fim mantém atenção a regras de distanciamento

A chuva que atingiu Porto Alegre na manhã deste sábado (5) diminuiu o movimento de consumidores na Feira Ecológica do Bom Fim, mas mesmo assim muitos porto-alegrenses foram ao local. Um decreto da prefeitura do dia 27 de agosto estabeleceu novas regras para o funcionamento de feiras livres , do Brique e de velórios. As feiras de hortifrutigranjeiros seguiram operando durante a pandemia, mas com regras para conter a aglomeração. As bancas devem obedecer um distanciamento de cinco metros entre cada uma delas e o uso de máscara é obrigatório. Os organizadores da Feira Ecológica do Bom Fim pedem aos consumidores que evitem ir ao local a passeio ou em grupos, que deixem os animais em casa, respeitem as filas e o cercamento.