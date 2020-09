Estudantes húngaros fazem barricada em universidade em protesto contra governo

Estudantes estão barricados dentro da Universidade de Artes Cênicas e Cinematográficas da Hungria (SZFA), onde bloqueiam a entrada desde a última terça-feira (31). Os alunos pedem mudanças na administração da instituição, anunciadas pelo primeiro-ministro Viktor Orban. Os manifestantes acreditam que o governo deseja obter controle sobre a universidade, de acordo com o jornal local Mérce. Os administradores da universidade deixaram o cargo nessa segunda-feira (30) e, na sexta (4), foram substituídos por leais apoiadores do premier húngaro. Os universitários têm uma lista de 14 demandas, que inclui autonomia acadêmica, a saída do novo conselho e a continuidade do financiamento da SZFA pelo governo. Orban é criticado por atitudes autocratas e iliberais. Segundo a organização Human Rights Watch, o ministro vem exercendo controle sobre o sistema educacional para garantir que o material esteja de acordo com a agenda do governo.