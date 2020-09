Festival de Veneza é o 1º grande evento cinematográfico a ser realizado presencialmente

Já se sabe que tudo que envolve cinema está paralisado desde o começo da pandemia do novo coronavírus ou anda engatado na segunda marcha. Mas nessa semana, o tradicional Festival Internacional de Cinema de Veneza (Itália) se tornou o primeiro grande evento cinematográfico a ser realizado durante a pandemia. Em sua 77ª edição, o festival ocorrerá até o dia 12 de setembro. Conhecido por ser o prêmio de maior destaque do evento, o Leão de Ouro foi dado à atriz britânica Tilda Swinton por sua carreira. Nesta edição, público e imprensa possuem acesso a todos os títulos da programação, desde que sigam os protocolos sanitários determinados pelos organizadores. As salas estão reduzidas a 50% em suas capacidades, o uso de máscara é exigido o tempo inteiro (apesar de os atores estarem sem na foto) e os assentos são reservados de forma antecipada pela internet.