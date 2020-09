Lobo-guará em cores cinza e sépia estampa nova nota de R$ 200,00 

O lobo-guará é o grande personagem(2). O animal foi escolhido após enquete do Banco Central, ainda em 2001, com uma lista de animais em extinção que os brasileiros gostariam de ver nas notas de real. A cédula tem as mesmas dimensões da nota de R$ 20,00 e foi impressa nas cores cinza e sépia. Além da figura do animal, a nota contém diversos elementos de segurança para evitar falsificações - alguns para serem verificados contra a luz, como a marca-d’água e um quebra-cabeça no canto superior esquerdo. Também possuo alto-relevo, número que muda de cor e número escondido acima da legenda "duzentos reais", no canto inferior direito.