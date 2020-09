Porto Alegre começa a substituir luminárias de vapor de sódio pela tecnologia LED

Luminárias de LED começaram a ser instaladas na noite desta terça-feira (1º) nas ruas da capital gaúcha. O projeto-pilotopretende substituir as lâmpadas de vapor de sódio pela nova tecnologia. O primeiro ponto renovado fica na avenida Assis Brasil, próximo à avenida Bernardino Silveira Amorim. Os trabalhos continuam na noite desta quarta-feira (2), na mesma região, acompanhados pelo secretário municipal de Serviços Urbanos, Hiratan Pinheiro da Silva, e o secretário de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, além de diretores do consórcio IPSul. O cronograma prevê a instalação de aproximadamente 2 mil luminárias em 30 dias. Recebem as trocas as avenidas Assis Brasil, Bento Gonçalves, Nonoai, Cavalhada e Ipiranga, assim como a Vila Planetário, no bairro Santana.