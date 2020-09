Escolas retomam atividades ao redor do mundo após crise da Covid-19

Estudantes ao redor do mundo estão retornando às salas de aula. Em Wuhan (foto), cidade da China considerada o epicentro original do novo coronavírus, cerca de 1,4 milhões de jovens iniciaram o primeiro dia do semestre em mais de 2,8 mil escolas primárias e secundárias. Crianças passaram por checagens de temperatura antes de passar pelos portões e receberam aulas sobre como lavar as mãos corretamente. A reabertura pode ser considerada uma evolução rápida, considerando o misterioso surgimento do vírus que colocou o município da província de Huban em um lockdown de 76 dias. Escolas no Reino Unido, Rússia, Israel,e Bélgica estão voltando aos poucos. Enquanto nos países europeus aainda permeia, a China concentra quase 90 mil casos e Wuhan. A Rússia, no entanto, segue com o quarto país com o maior número de infectados (997.072).