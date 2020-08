Hamilton homenageia ator Chadwick Boseman na Bélgica

Após conquistar a pole do GE da Bélgica, o piloto Lewis Hamilton prestou uma homenagem ao ator americano Chadwick Boseman, que morreu na sexta-feira, aos 42 anos. O inglês dedicou a pole ao ator pelo rádio e, ao sair do carro, fez o símbolo do Pantera Negra, personagem interpretado pelo americano no cinema e que também marca a luta antirracista encampada pelo hexacampeão nos últimos meses. A imagem rodou o mundo e gerou milhões de postagens nas redes sociais.