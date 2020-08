Governo inaugura penitenciária em Sapucaia do Sul

Com 600 vagas masculinas no regime fechado para a Região Metropolitana, o governo do Estado inaugurou nesta sexta-feira (28/8) a Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul (PESS). Com obras iniciadas em janeiro de 2019, é o único presídio no país entregue durante a pandemia. A construção da PESS foi realizada pela empresa Verdi Sistemas Construtivos, que, em troca, recebeu do Estado o terreno do antigo Ginásio da Brigada Militar (no cruzamento da Avenida Ipiranga com a Rua Silva Só), em Porto Alegre, cujo valor é de R$ 44,3 milhões. Foi o terceiro presídio viabilizado pelo Programa de Aproveitamento e Gestão dos Imóveis do Rio Grande do Sul por meio de permuta.