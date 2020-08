Milhares marcham em ato anti-racismo nos EUA e relembram Luther King

No 57º aniversário do discurso histórico de Martin Luther King Jr., milhares se reuniram em Washington para protestar contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos. Após uma onda de atos nos últimos meses, a marcha "Get Your Knee Off Our Necks" (do inglês, "Tire Seu Joelho de Nossos Pescoços") pede pela reforma do sistema jurídico criminal, direitos eleitorais e critica o tratamento policial aos negros. O protesto desta sexta-feira (28) foi anunciado em junho, após o assassinato de George Floyd. Manifestantes lotaram a frente do Memorial Lincoln, muitos com a bandeira do movimento Black Lives Matter. O filho de Martin Luther King, Martin Luther King III, discursou no evento. Ele disse à multidão que é necessário "defender as liberdades que gerações anteriores trabalharam tão duro para conquistar". O pai de Jacob Blake, vítima mais recente da brutalidade policial, também falou na marcha. "Estou cansado de olhar para câmeras e ver estes jovens negros e pardos sofrendo", afirmou.