Em apoio a protestos antirracistas, jogadores da NBA decidem não entrar em quadra

cidadão negro que foi baleado sete vezes pelas costas por um policial Após a morte de Jacob Blake,enquanto tentava apartar uma briga entre mulheres

O slogan Black Lives Matter, pintado nas três quadras do complexo esportivo da Disney, somado à utilização de mensagens de justiça social nas costas, não foi o suficiente para os jogadores da NBA entenderem que a liga de basquete americana está engajada na lutra contra o racismo nos Estados Unidos., atletas do Milwaukee Bucks e do Orlando Magic, que se enfrentariam pela partida de número 5 dos playoffs, decidiram boicotar o evento e não entrar em quadra, deixando o espaço para as partidas vazios (foto). Jogadores de outras equipes,também se negaram a jogar em prol das manifestações antirracistas. Por enquanto, a continuidade da NBA segue indefinida.