Tampinha Legal doa 4 toneladas de tampas plásticas em Porto Alegre

O Tampinha Legal, programa socioambiental de transformação do plástico na indústria, entregou 4 toneladas de tampas plásticas em Porto Alegre. A Fundação Gaúcha de Bancos Sociais, na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), recebeu a doação nessa quarta-feira (26) com o apoio do 18° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro. As tampinhas serão revertidas em recursos destinados para entidades assistenciais. O Tampinha Legal é uma iniciativa do Instituto SustenPlást. Já são mais de R$ 888 mil destinados para as 267 entidades participantes do programa. Cerca de 475 toneladas de tampinhas já retornaram para a indústria, formando o modelo de Economia Circular. Além do Rio Grande do Sul, o programa atua em Alagoas, Pernambuco, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.