Estudantes protestam contra nomeação de novo reitor para a Ufrgs

Estudantes e representantes da comunidade acadêmica participaram de protesto nesta quarta-feira (26), em Porto Alegre, contra a possível nomeação do professor Carlos André Bulhões Mendes para reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Com o mote "Não queremos Bulhões", os manifestantes levaram faixas e cartazes para o entorno dos campus do Vale e do campus Central (foto). Bulhões foi o terceiro colocado na consulta interna realizada em julho, que teve como vencedor o atual reitor Rui Oppermann. O resultado da votação, porém, não é suficiente, já que a lista tríplice encaminhada pelo Conselho Universitário (Consun) com os nomes de Oppermann, Karla Maria Müller e Bulhões depende de decisão final do presidente da República. O deputado federal Bibo Nunes (PSL) estaria articulando a nomeação de Bulhões junto a Jair Bolsonaro. A possibilidade de troca no comando da Ufrgs tem gerado mobilizações de grupos como "Eu defendo a Ufrgs". O ato ganhou apoio também nas redes sociais.