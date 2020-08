Tempestade Laura se transforma em furacão de categoria 1 no Golfo do México

A tempestade tropical Laura (foto) foi reclassificada como furacão de categoria 1 no Golfo do México nesta terça-feira (25). Os ventos de 120 km/h ameaçam a costa dos Estados Unidos, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC). A previsão é de que Laura se fortaleça significativamente ao longo do dia. É possível que o fenômeno atinja a categoria 3 antes de chegar ao sudoeste de Louisiana e parte do Texas, que esperam devastações. Oficiais dos dois estados norte-americanos pediram que mais de 500 mil pessoas evacuem a região antes da chegada de Laura, prevista para esta quinta (27). Laura já causou a morte de pelo menos 24 pessoas no Haiti e na República Dominicana, localizados na ilha La Española. A tempestade passou pelo mar do Caribe e por toda a costa de Cuba, até que tocou terra nessa segunda (24) à noite na região de Punta La Capitana, em San Cristobal. Laura retornou às águas por Puerto Esperanza e começou a se deslocar pelo Golfo do México, onde ganhou força e virou furacão.