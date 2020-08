CMPC doa 600 mil máscaras ao Ministério da Saúde

Aproveitando a vinda do vice-presidente da República Hamilton Mourão ao Rio Grande do Sul na última sexta-feira (21), o grupo CMPC anunciou a doação de 600 mil máscaras ao Ministério da Saúde, visando à proteção contra a Covid-19. Mourão (mais à direita), que veio ao Estado com o objetivo de participar de uma solenidade sobre a lei estadual de atenção à oncologia pediátrica no RS, foi quem recebeu o anúncio. Na foto, além do vice-presidente, estão o deputado federal Luciano Zucco (mais à esquerda), o diretor-geral da CMPC Mauricio Harger (à esquerda de Zucco), o presidente da Assembleia Legislativa do RS Ernani Polo (ao centro) e o diretor-geral da Softys Luis Delfim (à direita de Mourão). O evento foi realizado no Instituto de Câncer Infantil, que também recebeu 40 mil máscaras da CMPC, produzidas pela Softys.