Índios Kayapó chegam ao sexto dia de protestos e bloqueio da BR-163 no Pará

Manifestantes pertencentes a tribo de indígenas Kayapó chegaram ao sexto dia de protestos e bloqueio da BR-163, em Novo Progresso, no Pará. A rodovia é a mais importante ligação para escoar a produção de grãos vinda do Centro-Oeste do Brasil para usar portos hidroviários paraenses. Residentes nos territórios Menkragnoti e Baú, os indígenas cobram da Funai a implementação do Componente Indígena do Plano Básico Ambiental do projeto de pavimentação da rodovia. Eles também pedem a liberação de recursos de caráter emergencial para medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. Na última quarta-feira (19), uma ordem da Justiça Federal de Itaituba estabeleceu uma multa diária de R$ 10 mil, caso a via não fosse desbloqueada. O Ministério Público Federal, nesta sexta (21), recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília, para garantir o direito à manifestação da etnia.