Monte Sinabung entra em erupção na Indonésia e afeta moradores da região

O Monte Sinabung, vulcão ativo na Indonésia, vem perturbando a população após erupções nesta semana. Os moradores da regência de Karo, localizada no norte da ilha Sumatra, enfrentaram uma tempestade de granizo nessa quinta-feira (20), decorrente do acúmulo de cinzas vulcânicas na atmosfera. Mesmo com a formação de nuvens cumolininbus, capazes de produzir granizo, trovões e fortes ventos, o jornal The Jakart Post informou que ninguém se feriu. O Monte Sinabung entrou em erupção pela primeira vez após 14 meses em inatividade no dia 8 de julho. A partir disso, outras erupções continuaram a acontecer, e o governo do país anunciou o alerta três (ou Siaga) de perigo - o nível máximo é quatro. Mais recentemente, nesta terça-feira (17), o vulcão eruptiu múltiplas vezes, e segue soltando a espessa fumaça nesta sexta (21). O uso de máscaras é aconselhado para proteção do sistema respiratório dos residentes. O público deve manter uma distância radial de 3 quilômetros da cratera, considerada uma zona de perigo.