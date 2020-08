Neve acumula e cobre São Francisco de Paula de gelo, na serra gaúcha

Depois de muita promessa, ela veio. A tão esperada neve deu às caras no Rio Grande do Sul e cobriu paisagens de gelo na tarde de quinta-feira (20). São Francisco de Paula (foto) e Riozinho foram algumas das cidades gaúchas que registram o fenômeno. Outras localidades também registraram chuvas congeladas - que é como se fossem granizos do tamanho de uma gota. Eles acontecem quando, ao cair, a chuva passar por uma massa de ar mais quente e, logo depois, por outra mais fria. As condições para estes fenômenos, como a presença de uma frente fria e seca, diminuem nesta sexta-feira, mas o tempo. As temperaturas serão extremamente baixas na madrugada e começo da manhã em quase todos os municípios gaúchos.