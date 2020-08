China defende festa techno realizada em Wuhan, berço da Covid-19

Milhares de chineses deixaram a pandemia de Covid-19 de lado e decidiram se reunir em uma grande festa de música eletrônica. Um parque aquático de, metrópole onde surgiu o novo coronavírus, ficou completamente lotado no sábado (15), durante o evento de música techno. Pessoas dançaram aglomeradas, sem utilizar máscaras, ao longo da noite no Maya Beach Water Park. Muitas tomaram banho de piscina, sem qualquer distanciamento. Fotos do evento geraram polêmica nas redes sociais na segunda-feira (17). Já nesta quinta (20), o governo chinês defendeu a organização da mega festa. Segundo a AFP, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, afirmou que o evento "mostra que Wuhan obteve uma vitória estratégica em seu combate à epidemia". Embora tenha sido o berço da Covid-19, oa crise interna e registra algumas dezenas de casos diários. Os moradores da província de Hubei, onde fica Wuhan, já. Não há relatos de óbitos desde maio.