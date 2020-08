Em Brasília, Ernani Polo e Paulo Guedes falam de competitividade na economia

A competitividade de mercado, uma das bandeiras da gestão do deputado gaúcho Ernani Polo frente à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, foi bem recebida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, durante reunião em Brasília nesta quarta-feira (19). Para Guedes, o tema é "fundamental para a retomada do desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil". Os líderes também conversaram sobre o cenário pós-pandemia e os desafios da retomada da economia tanto no País como no Estado. O ministro chegou a se comprometer a participar da próxima edição do Seminário de Competitividade, uma série de eventos organizados pela Assembléia do Estado que promovem palestras e debates sobre o tema.