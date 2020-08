Onça-pintada é resgatada ao tentar escapar de queimadas no Pantanal

Uma onça-pintada foi resgatada ao tentar escapar das. A fêmea de 70 kg, segundo o a Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso (Sema-MT), foi retirada nessa segunda-feira (17) de uma área residencial de Poconé - ela procurou abrigo na casa de um pantaneiro. O animal, que teve seu habitat destruído pelas chamas durante o fim de semana, apresentava ferimentos sérios. Segundo a Sema-MT, tinha queimaduras de terceiro grau, havia inalado fumaça e apresentava grave desidratação com possíveis alterações renais. Após os primeiros socorros, a onça foi levada ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A operação integrada de resgate contou com o Corpo de Bombeiros, a Sema-MT, a UFMT, Força Aérea Brasileira (FAB), ICMBio e moradores. Após receber os cuidados, a onça deve ser devolvida à natureza em um local mais seguro.