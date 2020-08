Tornados causam morte e deixam rastro de destruição em Santa Catarina

O estado de Santa Catarina foi atingido por um caos climático no fim de semana. Segundo a Defesa Civil estadual, foram registrados dois tornados, microexplosões, chuva, granizo e fortes ventos entre a noite de sexta-feira (14) e a madrugada de sábado (15). Pelo menos 31 municípios catarinenses registraram danos pelos temporais. Uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas, apontava o relatório do órgão nesta segunda-feira (17). Os municípios de Água Doce (foto), Tangará e Ibicaré, no oeste catarinense, foram afetados por um tornado. O outro atingiu Irineópolis, na região norte. Pelo menos 5 mil residências foram afetadas, com 848 pessoas desabrigadas e 650 desalojadas. Água Doce, Vargem Bonita, Irineópolis e Tangará decretaram situação de emergência. Catanduvas e Ibicaré também devem se juntar à lista.