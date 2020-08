A um mês da primavera, morcegos começam a aparecer em Porto Alegre

Sem contar com a simpatia do imaginário popular, o morcego começa a aparecer em Porto Alegre devido à aproximação da primavera. Por ser um animal de deslocamento sazonal, ou seja, que se desloca durante as estações do ano, agosto é um mês em que o morcego já pode ser visto pela capital gaúcha. Apesar de sua história cultural ligada ao vampiro e à aparência "pouco vistosa", o morcego apresenta motivos para não ser temido pela população. Ele é capaz de realizar o controle de espécies que podem transmitir doenças aos humanos, como ratos e mosquitos, e também pragas em plantações. Outra curiosidade reside no fato de que apenas três espécies, dentre mais de mil, se alimentarem de sangue, ou seja, serem hematófagas. Portanto, caso seus olhos avistem um morcego pelas bandas de Porto Alegre, pense duas vezes antes de se assustar.