Inglaterra promove o primeiro show com distanciamento social

O Reino Unido inaugurou, na última terça-feira (12), o que pode ser o futuro dos show e festivais do mundo: um concerto com distanciamento social. Foram montadas 500 plataformas de metais no campo da arena Virgin Money Unity, em Newcastle, na Inglaterra, onde cerca de 2.500 pessoas ficaram isoladas em grupos de até cinco indivíduos (foto). A Virgin Money, empresa responsável pelo evento, já tem mais shows com a mesma estrutura planejados para o mês de agosto e setembro. Eles ainda afirmam que, nas próximas edições, cada plataforma ainda terá terá sua própria mesa, cadeiras e geladeira para garantir que as multidões sejam mantidas separadas e o risco de transmissão do novo coronavírus permaneça baixo.