Beirute passa por rescaldo após explosão e recebe ajuda humanitária

Quase 10 dias após a, a cidade ainda passa por rescaldo. Parte das operações do porto, local do acidente, voltou a funcionar nesta quarta-feira (12). Segundo o ministro de Economia e Comércio do país, 12 dos 16 guindastes estão ativos, liberando o descargue de barcos para o abastecimento do mercado local. Com hospitais sobrecarregados e centenas de pessoas ainda desabrigadas, as ruas da capital Libanesa ainda contam com protestos contra o governo e que já culminaram no. Vários países estão mandando ajuda humanitária aos afetados (foto). Uma missão especial brasileira partiu rumo a Beirute para prestar ajuda humanitária, levando, também, cerca de seis toneladas de insumos como medicamentos, equipamentos de saúde e alimentos. Entre os integrantes está o ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses e chefia a comitiva.