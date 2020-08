Aos 81 anos, gaúcho Barreto cumpre promessa e sobe escadarias ajoelhado

O palácio Moises Viana, sede da prefeitura da cidade gaúcha de Santana o Livramento, registrou uma cena inusitada nesta terça-feira (11). O gaúcho Barreto, figura tradicionalista conhecida no Estado, decidiu pagar uma promessa e subiu, de joelhos e devidamente mascarado em razão da pandemia, a escadaria do prédio. O juramento, segundo o blog Sentinela 24h, está relacionado ao retorno à gestão do município do prefeito Solimar Charopen, que foi afastado do cargo em 2019, por suposto esquema envolvendo empresa para o desvio de verbas na educação. Com 81 anos, gaúcho Barreto afirmou que, caso o prefeito reassumisse o cargo, ele subiria as escadas do saguão do prédio até a imagem de Santa Ana, no topo da escadaria. Barreto fez a promessa ao lado de amigos, quando soube da notícia do pedido de afastamento. Charopen retomou a gestão de Livramento em maio deste ano. Ao Sentinela 24h, o tradicionalista afirmou que o momento em que cumpriu com sua palavra foi como "um sonho realizado". O prefeito se disse emocionado com a atitude.