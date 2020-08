ONG faz ato no Rio de Janeiro em homenagem às 100 mil mortes por Covid-19

A organização não-governamental Rio de Paz promoveu na manhã deste sábado (8) ato em homenagem aos 100 mil brasileiros mortos pela pandemia do coronavírus e em protesto contra a forma como o poder público tem conduzido a administração da crise sanitária. Às 6h, 100 cruzes pretas foram fixadas na areia da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e mil balões de gás vermelhos também foram fixados - 100 deles nas cruzes e outros 900 na areia. Às 11h os balões serão soltos, simbolizando as vidas que se perderam devido à doença. Um cartaz de quatro metros de comprimento com a frase "100 MIL: Por que somos o segundo país em número de mortos?" está exposto na praia. O Congresso Nacional decretou luto oficial de quatro dias pelas 100 mil vítimas da Covid-19.