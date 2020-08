Senai e GM entregam em Gravataí 100ª respirador recuperado por voluntários

A prefeitura de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, recebeu o 100º respirador mecânico recuperado por um grupo da Rede Nacional Voluntária. Liderada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), junto de 10 outras grandes empresas, o grupo recolhe respiradores mecânicos sem uso e faz a manutenção para que voltem a funcionar e possam ajudar na combate contra a Covid-19. O aparelho foi recuperado no laboratório montado na fábrica da General Motors por técnicos da empresa. Além da manutenção, os voluntários se encarregam de mapear e buscar respiradores na rede de saúde, articulado com outras iniciativas regionais como o Pacto Alegre (Brothers in Arms), Instituto Cultural Floresta e Governo do Estado.