Japão presta homenagem 'virtual' às vítimas de Hiroshima e Nagasaki

A pandemia do novo coronavírus fez com que muitos eventos e celebrações em todo o mundo fossem canceladas. Outras, adiadas. Algumas, que relembram datas que não podem ser mudadas, tiveram de ser adaptadas, como na última quinta-feira (6), quando foi relembrado os 75 anos da explosão da bomba atômica de Hiroshima, no Japão, durante 2ª Guerra Mundial. Acredita-se as explosões tenham matado cerca de 140 mil moradores de Hiroshima e pelo menos 74 mil em Nagasaki. Uma das tradicionais homenagens às vítimas da bomba estadunidense é a cerimônia de lanternas flutuantes, que são levadas pelo rio da cidade. Na edição deste ano, elas foram substituídas por telas que mostravam “lanternas virtuais” (foto) para lembrar as vítimas.