Mensageiros da Caridade faz doação a comunidade Kaingang de Porto Alegre

Mais de 60 famílias da comunidade indígena Kaingang Fag Ninhn, no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Sul de Porto Alegre, foram beneficiadas com roupas e cestas básicas nesta quarta-feira (5). A ação foi organizada pela Mensageiros da Caridade, que tem como missão ajudar e socorrer populações que estejam em maiores dificuldades. Segundo a líder da comunidade, Teresinha Ribeiro, as famílias já estavam sem alimentos porque não estavam conseguindo produzir a sua principal fonte de renda, que é a confecção e venda de artesanato.