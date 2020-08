Santa Casa de Porto Alegre realiza procedimento cardíaco inédito na região Sul

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre realizou, em julho, um procedimento cardíaco inédito no Sul do País. Um homem de 40 anos foi o primeiro paciente da região Sul a ser submetido a uma cardioneuroablação. O procedimento consiste numa cauterização feita através de cateteres ultrafinos de gânglios parassimpáticos localizados em regiões específicas do coração, visando a aumentar a frequência cardíaca. Diferente da ablação convencional, a cardioneuroablação não trata especificamente taquicardias, e sim, "gera uma nova programação", evitando que coração faça pausas ou bata mais devagar, o que ocorre em pacientes com sintomas de desmaios. Com isso, o procedimento pode eliminar a necessidade de implante de marcapasso em portadores de arritmias, ainda que, em muitos casos, o marcapasso se faça necessário. Segundo o cardiologista Carlos Kalil, o procedimento abre a possibilidade de evitar marcapasso principalmente em jovens com síncopes graves e de repetição por quadros vagais. O paciente operado passa bem e teve alta após dois dias de internação hospitalar.