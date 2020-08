Cootravipa faz sanitização de instituições populares em Porto Alegre

Uma ação solidária está sendo desenvolvida, em Porto Alegre, pela Cooperativa de Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre (Cootravipa). Os trabalhadores estão levanto sanitização para instituições que atendem a pessoas de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. O foco é garantir segurança sanitária em meio à. O procedimento já beneficiou a ala de Oncologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, o Hospital Restinga e o Asilo Padre Cacique. Na sexta-feira (7), será a vez do postão da Vila Cruzeiro, que receberá sanitização do saguão da emergência e do traumatologia. Batizada #CootraContraOCorona, a ação faz a desinfecção dos locais com produtos químicos que protegem o ambiente de bactérias e vírus no geral.