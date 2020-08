Milhares de pessoas evacuam casas devido a incêndios florestais no sul da França

Milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas devido aos incêndios florestais que se alastraram pelo sul da França. Quase 2 mil bombeiros trabalham no combate das chamas nesta quarta-feira (5), equipados com helicópteros e aviões. O fogo, alimentado por fortes ventos mediterrâneos, devastou pelo menos mil hectares de vegetação. A causa ainda não foi determinada, mas as chamas começaram na cidade de Martigues na tarde dessa terça (4). De acordo com o veículo local Radio France Internationale, cerca de 2.700 pessoas - principalmente turistas e campistas - evacuaram em múltiplas cidades da região de Marseille. A fumaça preta atravessou 8 quilômetros em apenas duas horas. Áreas residenciais e diversos acampamentos, além de todo o município de Sausset-les-Pins, foram evacuados preventivamente. Com danos materiais ainda por serem avaliados, o veículo diz que oito civis e 14 bombeiros sofreram ferimentos leves.